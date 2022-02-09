Take-Two намекнула на возвращение L.A. Noire, Max Payne и Midnight Club

Недавно Take-Two выпустила свежий квартальный отчёт, где похвасталась показателями своих подразделений — Rockstar, 2K Games и Private Division. Компания поделилась продажами своих серий и, как считают фанаты, намекнула на разработку игр по культовым франшизам.
Во время разговора с инвесторами глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что у организации в данный момент сильнейшая игровая линейка в истории компании, состоящая не только из новых игр, но из продолжений любимых фанатами серий.
У нас самая мощная и разнообразная линейка продуктов в истории нашей компании, состоящая как из новых игр, так и из сиквелов любимых игроками серий. Мы с нетерпением ждём выхода многих игр в ближайшие месяцы и годы.
Затем Зельник показал слайд с изображениями L.A. Noire, Max Payne 3 и гоночного симулятора Midnight Club. Возможно, Rockstar действительно разрабатывает не только GTA 6, но и продолжения множества культовых франшиз. Однако судить по одному слайду всё же не стоит и лучше дождаться официальной информации от создателей…
Ближайшим релизом Take-Two станет переиздание GTA 5 на PS5 и Xbox Series. Проект выйдет 15 марта 2022 года. По данным инсайдера Тома Хендерсона, в данный момент Rockstar работает не только над GTA 6, но и над продолжением Bully. Примечательно то, что её на том самом слайде не было.
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