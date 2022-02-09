За год пиратство в России выросло на 24%

Издание «Коммерсантъ» выпустило материал, посвящённый пиратскому контенту в России. Согласно данным, объём нелегальных материалов в стране растёт с каждым годом, и это несмотря на различные блокировки и запреты.
В 2021 году Роскомнадзор заблокировал доступ к 59 тыс пиратских ресурсов и их копиям. За 2020 год таких ресурсов было около 30 тыc. К тому же за прошлый год подобный нелегальный контент вырос на 24%.
Объём пиратского контента в сети вырос почти на четверть. Эксперты отмечают, что пираты начинают все лучше приспосабливаться к ужесточению регулирования и надзора. Их процветанию способствует и рост потребления видеоконтента в пандемию.
Также стало известно, что взамен заблокированным сайтам «пираты» создают несколько новых, откуда продолжают вести свою деятельность.
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