Воин и Заключённый: для Elden Ring представили два новых класса

Создатели Elden Ring продолжают подогревать интерес к своему проекту. Авторы рассказали о двух новых классах в игре: Warrior (Воин) и Prisoner (Заключённый).

Warrior (Воин) — кочевник с двумя клинками.

Prisoner (Заключённый) — до приговора жил среди элиты и изучал магию, а сейчас закован в железную маску.

Всего в Elden Ring ожидается 9 классов: Warrior, Prisoner, Bloody Wolf, Champion, Prophet, Enchanted Knight, Vagabond и Hero. Последним, по традиции FromSoftware, должен стать Нищий, но официально он ещё не подтверждён.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее авторы рассказали предысторию классов Vagabond (Скиталец) и Hero (Герой).

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