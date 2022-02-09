Воин и Заключённый: для Elden Ring представили два новых класса
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Создатели Elden Ring продолжают подогревать интерес к своему проекту. Авторы рассказали о двух новых классах в игре: Warrior (Воин) и Prisoner (Заключённый).
- Warrior (Воин) — кочевник с двумя клинками.
- Prisoner (Заключённый) — до приговора жил среди элиты и изучал магию, а сейчас закован в железную маску.
Всего в Elden Ring ожидается 9 классов: Warrior, Prisoner, Bloody Wolf, Champion, Prophet, Enchanted Knight, Vagabond и Hero. Последним, по традиции FromSoftware, должен стать Нищий, но официально он ещё не подтверждён.
Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее авторы рассказали предысторию классов Vagabond (Скиталец) и Hero (Герой).
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