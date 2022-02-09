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В России хотят начать ограничивать работу YouTube

В России хотят начать ограничивать работу YouTube
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Издание «Агентство» провело исследование касательно YouTube и его отечественного аналога под названием RuTube. Власти инвестируют миллиарды рублей в его развитие, при этом YouTube в России хотят ограничить.

Популяризировать RuTube начали ещё в 2020 году. А уже в 2021-м некоторым российским блогерам предложили перейти на отечественную площадку и получать фиксированную зарплату. Блогеры сообщали, что даже при отказе от сотрудничества их контент опубликовывали на RuTube.

Решено, что сначала к YouTube будут применены экономические меры воздействия, в том числе запрет на размещение рекламы российским компаниям, замедление и лишь потом отключение.

В целом отечественную площадку назвали провальной, однако это не мешает властям инвестировать в неё миллиарды рублей.

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