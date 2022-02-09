В PS Store стартовала распродажа дополнений с хорошими скидками
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В PlayStation Store началась новая распродажа под названием «Больше впечатлений». Она посвящена дополнениям и сезонным пропускам. Кроме того, самую большую скидку с момента релиза получила Battlefield 2042.
Самые интересные предложения:
- Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — 574 рубля или 427 рублей с PS+ (вместо 1069 рублей)
- Человек-паук: Город, Который Никогда Не Спит — 714 рублей или 571 рубль с PS+ (вместо 1429 рублей)
- HITMAN 3 — Deluxe Pack — 1624 рублей (вместо 2499 рублей)
- Assassin's Creed Истоки — Проклятие Фараонов — 571 рубль (вместо 1429 рублей)
- Dying Light Сезонный доступ — 1074 рубля или 859 рублей с PS+ (вместо 2149 рублей)
- Fallout 4 Season Pass — 1424 рубля (вместо 2849 рублей)
- Battlefield 2042 — 3574 рубля (вместо 5499 рублей)
- Battlefield 1 Premium Pass — 569 рублей (вместо 2849 рублей)
- Battlefield 4 Premium Pass — 569 рублей (вместо 2849 рублей)
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 24 февраля.
Ранее в PS Store стартовала другая распродажа — «Выбор критиков». Она продлится до 17 февраля 1:00 мск.
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