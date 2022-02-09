Нелегальным майнерам в России могут отключить электричество

Государственная дума Российской Федерации предложила способ борьбы с нелегальными майнерами путём отключения им электроэнергии.

На этом рекомендации не закончились. Госдума также планирует обязать интернет-провайдеров предоставлять информацию о расположении IP-адресов, с которых ведётся майнинг. Таким образом можно будет знать точное местоположение и регулировать данную точку.

Ещё предложили «ввести определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли».Сообщается, что данные предложения рассмотрят в ближайшее время и дадут окончательный ответ.

В конце января Центробанк выступил с идеей полного запрета криптовалюты. Позже на это отреагировали в ФСБ, МВД и Госдуме. Представители структур не видят в майнинге ничего плохого. Их поддержал даже президент Владимир Путин.

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