Слух: новую версию Робокопа сыграет Крис Эванс из фильмов Marvel

В сети появилась информация о новом фильме про Робокопа. Издание Giantfreakinrobot сообщило, что новую версию персонажа сыграет Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америка из фильмов Marvel Studios.

Согласно данным источников издания, действие ленты развернётся в Детройте, а сюжет сосредоточат вокруг новой версии Робокопа. Снять боевик должен будет австралийский режиссёр и актёр Эйб Форсайт.

Последний фильм про Робокопа вышел в 2014 году. Лента выступила перезапуском серии, а главную роль сыграл Юэль Киннаман. 8 февраля Pixar опубликовала полноценный трейлер мультфильма «Базз Лайтер», в котором Базза озвучил Крис Эванс.

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