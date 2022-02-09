Легенду голландского футбола Овермарса удалили из Ultimate Team в FIFA 22

7 февраля стало известно, что спортивного директора «Аякса» Марка Овермарса уволили из клуба по обвинению в сообщениях и фотографиях непристойного характера.

Дело зашло ещё дальше, поскольку Овермаса удалили из Ultimate Team в FIFA 22. Также его убрали из пакетов и драфта. Сам Марк Овермарс заявил, что ему стыдно за свои действия. Он извинился перед всеми, кого оскорбил.

Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с сообщениями о моём неподобающем поведении. И о том, что это стало известно другим. К сожалению, я не осознавал, что перешёл черту своими действиями, но это понимание пришло ко мне в последние дни.

В сети мнения разделились. Одни считают, что удалять Овермарса было ошибкой, поскольку каждый человек имеет шанс на прощение. По мнению других, EA поступила правильно.

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