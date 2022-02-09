Сервера Dark Souls на ПК не включат до выхода Elden Ring

В конце января пользователи обратили внимание на отключение серверов игр серии Dark Souls на ПК. Это связано с эксплойтом, который даёт доступ к чужим ПК.

Разработчики из FromSoftware 9 февраля обратились к игрокам. По словам студии, проблему обнаружили и уже решают, но сервера Dark Souls не будут доступны до самого релиза Elden Ring. Так авторы хотят обезопасить игроков.

Примечательно, что после эксплойта FromSoftware обязуется улучшить защиту Elden Ring, чтобы подобной ситуации не случилось и в новой игре. Разработчики извинились за предоставленные неудобства.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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