Авторы PUBG обещают сделать NFT-метавселенную
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9 февраля Krafton объявила о сотрудничестве с NAVER Z. В рамках совместной работы компании создадут NFT-проект, направленный на создание платформы для метавселенной.
NAVER Z — дочерняя компания NAVER. Она известна своей площадкой ZEPETO, которая насчитывает более 290 млн пользователей по всему миру. В этом виртуальном мире пользователи могут взаимодействовать с другими людьми со своими собственными 3D-аватарами, используя технологию дополненной реальности.
Это партнёрство между KRAFTON и NAVER Z подкрепляется уникальным опытом каждой компании и общей глобальной целью, поскольку они смотрят в будущее, основанное на NFT и метавселенных.
Krafton планирует применить полученный при разработке PUBG опыт и задействовать движок Unreal Engine. 3 февраля о заинтересованности в NFT заявила Nintendo.
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