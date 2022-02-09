Авторы PUBG обещают сделать NFT-метавселенную

9 февраля Krafton объявила о сотрудничестве с NAVER Z. В рамках совместной работы компании создадут NFT-проект, направленный на создание платформы для метавселенной.

NAVER Z — дочерняя компания NAVER. Она известна своей площадкой ZEPETO, которая насчитывает более 290 млн пользователей по всему миру. В этом виртуальном мире пользователи могут взаимодействовать с другими людьми со своими собственными 3D-аватарами, используя технологию дополненной реальности.

Это партнёрство между KRAFTON и NAVER Z подкрепляется уникальным опытом каждой компании и общей глобальной целью, поскольку они смотрят в будущее, основанное на NFT и метавселенных.

Krafton планирует применить полученный при разработке PUBG опыт и задействовать движок Unreal Engine. 3 февраля о заинтересованности в NFT заявила Nintendo.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!