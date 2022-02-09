Съёмки третьего «Приключения Паддингтона» стартуют до конца года
Поделиться
Издание BBC опубликовало небольшое интервью с актёром Беном Уишоу, который озвучил медвежонка Паддингтона в двух фильмах франшизы. Он рассказал про триквел.
По словам Уишоу, производство третьей части должно стартовать до конца 2022 года. Всё пойдёт по плану, если не помешают какие-нибудь проблемы. Актёр признался, что ему становится неловко, когда родители показывают того, кто озвучивает Паддингтона.
Иногда родители указывают на меня ребёнку, и я вижу недоумение на их лицах, потому что как я могу быть Паддингтоном?
Первые две части франшизы приняли тепло. Они стали успешными и по сборам, поэтому на выход триквела точно можно рассчитывать.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 9 февраля 2022
-
19:34
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:06
-
17:36
-
17:07
-
16:46
-
15:37
-
14:34
-
14:25
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:08
-
12:26
-
11:53
-
11:22
-
10:52
-
10:24
-
09:54
-
09:27
-
08:55
-
08:28
- 8 февраля 2022
-
22:17
-
21:38
-
20:46
-
20:08
-
19:45
-
19:31
-
19:11
-
18:57
-
18:37
-
18:28
-
18:01
Партнерский контент