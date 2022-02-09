Съёмки третьего «Приключения Паддингтона» стартуют до конца года

Издание BBC опубликовало небольшое интервью с актёром Беном Уишоу, который озвучил медвежонка Паддингтона в двух фильмах франшизы. Он рассказал про триквел.

По словам Уишоу, производство третьей части должно стартовать до конца 2022 года. Всё пойдёт по плану, если не помешают какие-нибудь проблемы. Актёр признался, что ему становится неловко, когда родители показывают того, кто озвучивает Паддингтона.

Иногда родители указывают на меня ребёнку, и я вижу недоумение на их лицах, потому что как я могу быть Паддингтоном?

Первые две части франшизы приняли тепло. Они стали успешными и по сборам, поэтому на выход триквела точно можно рассчитывать.

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