Скоро выйдет новая Assassin's Creed. Без огромного открытого мира и со стелсом

Ubisoft решила переделать запланированное дополнение для Assassin's Creed Valhalla в отдельную игру. Об этом сообщает репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер.
Проект носит рабочее название Rift, а главным героем станет Басим из «Вальгаллы». Масштабы игры на фоне последних частей серии будут куда скромнее, а геймплейным ядром станет не экшен, а скрытное прохождение. Эдакое возвращение к корням серии. Релиз планируют в конце этого года или начале следующего.
У Ubisoft сейчас много проблем, что вылилось в отсутствие крупных хитов на ближайшие пару лет. Именно поэтому компания куда чаще стала одобрять создание проектов масштабов поменьше — Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Extraction и вот Assassin's Creed Rift.
Следующей большой частью серии должна была стать Assassin's Creed Infinity — эдакая платформа для франшизы. Концепция всё ещё очень туманна, да и запуск ожидается не раньше 2024 года. Благодаря AC Rift студия хочет «заткнуть дыру» в расписании — иначе между Valhalla и Infinity было бы целых четыре года.
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