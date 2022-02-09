Боты для Gran Turismo 7 помогут в создании настоящих беспилотных машин
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9 февраля Sony анонсировала Gran Turismo Sophy — революционный искусственный интеллект, созданный совместными усилиями с Polyphony Digital.
Новую технологию представляют как нечто новое и революционное. По словам Sony, Gran Turismo Sophy обучили с помощью Gran Turismo Sport. ИИ может соревноваться с лучшими игроками Gran Turismo в мире и даже оставлять их позади.
В течение последних двух лет исследователи и инженеры Sony AI тесно сотрудничали с Polyphony Digital, создателями Gran Turismo, и с командой облачных игр Sony Interactive Entertainment. Искусственный интеллект способен соревноваться с настоящими профессионалами.
Также сообщается, что новый ИИ поможет в создании настоящих беспилотных машин. Sony верит в Gran Turismo Sophy и надеется, что многого добьётся этой технологией.
Gran Turismo 7 выйдет 4 марта на PS4 и PS5.
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