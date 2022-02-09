Microsoft будет выпускать игры Activision на PlayStation даже после окончания договоров

Microsoft выпустила большое обращение, в котором рассказала о своём видении обозримого будущего. В нём компания среди прочего поведала о том, что игры Activision и Blizzard будут выпускаться на PlayStation даже после окончания текущих договорённостей.

Более того, Microsoft и Sony уже договорились между собой об условиях дальнейшего сотрудничества, поэтому многие популярные новинки продолжат выходить на конкурирующей платформе. В корпорации пока не говорят о конкретных франшизах, но легко предположить, что Call of Duty, Overwatch и Diablo окажутся среди них.

Чтобы прояснить: Microsoft продолжит выпускать Call of Duty и другие популярные игры Activision Blizzard на PlayStation с учётом текущих соглашений. И мы пообещали Sony, что продолжим выпускать игры на PlayStation за пределами существующих договоров в будущем, чтобы фанаты Sony могли дальше наслаждаться любимыми играми.

Сейчас Microsoft заинтересована в переговорах с Nintendo, чтобы и там дальше выходили игры Activision Blizzard.

Похоже, Activision Blizzard продолжит оставаться во многом издателем для всех платформ. Куда интереснее, что старые бренды и новые франшизы наверняка станут эксклюзивами экосистемы Xbox.