Atomic Heart выпустят в «…бре 2022 года». Вышел новый трейлер
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Создатели «русского BioShock» из московской студии Mundfish раскрыли примерную дату выхода Atomic Heart в свежем трейлере — шутер появится на полках магазинов в период с сентября по декабрь 2022 года.
Действие Atomic Heart происходит в альтернативном СССР в 1950-х годах — тут преобладает ретрофутуризм. Разработчики любят сравнивать своё творение с BioShock, и схожих элементов действительно много, однако мы до сих пор видели мало настоящих геймплейных роликов. За часть саундтрека, кстати, отвечает композитор DOOM и DOOM Eternal Мик Гордон.
Вдобавок разработчики в интервью IGN пообещали, что добавят поддержку трассировки лучей на как можно большее число платформ — видимо, технологию стоит ожидать не только на ПК, но и на PS5 с Xbox Series X.
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