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Сериал «Оби-Ван Кеноби» начнёт выходить 25 мая. Там появится Дарт Вейдер

Сериал «Оби-Ван Кеноби» начнёт выходить 25 мая. Там появится Дарт Вейдер
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Disney после релиза последней серии «Книги Бобы Фетта» объявила дату выхода сериала «Оби-Ван Кеноби» — первая серия выйдет 25 мая. Ровно спустя 45 лет после премьеры «Новой надежды».

Главные роли в сериале исполнят Юэн Макгрегор (Оби-Ван) и Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер и Дарт Вейдер). Действие ленты разворачивается после финала третьего эпизода, где Энакин перешёл на тёмную сторону и стал Дартом Вейдером, однако Макгрегор уже подтвердил, что Кристенсен сыграет и юного Скайуокера. Видимо, во флешбеках.

Изначально «Оби-Ван Кеноби» должен был стать фильмом, однако после провала «Соло» в Disney отменили все спин-оффы, а после скандального девятого эпизода и начала пандемии и вовсе отложили работу над полноценными картинами в долгий ящик. Но «Кеноби» повезло и его решили переработать в сериал.

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