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Сиквел Wii Sports, Front Mission, Xenoblade Chronicles 3. Главные анонсы Nintendo Direct

Сиквел Wii Sports, Front Mission, Xenoblade Chronicles 3. Главные анонсы Nintendo Direct
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NIntendo провела 40-минутную Direct, где сделала множество громких и не очень анонсов. Мы следили за мероприятием в прямом эфире и рассказываем о главном.

Xenoblade Chronicles 3

Культовая японская ролевая игра ожидаемо получит продолжение, причём уже совсем скоро — в сентябре.

Ремейки Front Mission

Классическая японская тактика возвращается: летом выйдет ремейк первой Front Mission, а позже последует ремейк и второй части.

Nintendo Switch Sports

Самой популярной игрой на Wii безоговорочно стала Wii Sports — правда, во многом потому, что она была в комплекте почти с каждой новой консолью. На старте продаж 29 апреля будут теннис, футбол, боулинг, волейбол, бадминтон и чамбара. Осенью бесплатно добавят гольф.

48 новых трасс для Mario Kart 8 Deluxe

Аркадная гонка продолжает продаваться какими-то невероятными тиражами, поэтому в Nintendo решили выпустить множество дополнений для неё — разработчики анонсировали масштабный сезонный абонемент, куда войдёт целых 48 новых трасс (большинство — ремейки треков из прошлых частей). Их будут выпускать вплоть до конца 2023 года. Поэтому ждать девятую Mario Kart раньше 2024-го точно не стоит.

Mario Strikers: Battle League Football

Футбольная аркада с героями вселенной Марио возвращается. Обещают соревнования формата «пять на пять», систему экипировки с влиянием на поведение персонажей, уникальные умения и возможность создавать собственные клубы — туда можно пригласить до 20 друзей. Релиз 25 июня.

Анонсы одной строкой

  • Wii-версия Star Wars: The Force Unleashed выйдет 20 апреля на Nintendo Switch;
  • No Man's Sky выйдет летом на Nintendo Switch;
  • Portal и Portal 2 до конца года выйдут на Nintendo Switch;
  • Klonoa и её сиквел выйдут 7 июля на Nintendo Switch. Позже на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК;
  • EarthBound и EarthBound Beginnings сегодня добавят в Switch Online;
  • для Metroid Dread сегодня выйдет патч с двумя новыми уровнями сложности (очень лёгким и очень сложным), а в апреле появится режим с убийством боссов.
  • анонсирован ремейк Live a Live.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Культовую jRPG перевыпустят уже 7 апреля на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Kirby the Forgotten Land

Разработчики показали бездонный режим, благодаря чему Кирби можно обрести новые умения.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

24 июня выйдет новая мусоу по Fire Emblem. Теперь во вселенной Three Houses.

Splatoon 3

Nintendo показала новый кооперативный режим для третьей части, где предстоит отражать волны врагов.

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