Сиквел Wii Sports, Front Mission, Xenoblade Chronicles 3. Главные анонсы Nintendo Direct

NIntendo провела 40-минутную Direct, где сделала множество громких и не очень анонсов. Мы следили за мероприятием в прямом эфире и рассказываем о главном.
Xenoblade Chronicles 3
Культовая японская ролевая игра ожидаемо получит продолжение, причём уже совсем скоро — в сентябре.
Ремейки Front Mission
Классическая японская тактика возвращается: летом выйдет ремейк первой Front Mission, а позже последует ремейк и второй части.
Nintendo Switch Sports
Самой популярной игрой на Wii безоговорочно стала Wii Sports — правда, во многом потому, что она была в комплекте почти с каждой новой консолью. На старте продаж 29 апреля будут теннис, футбол, боулинг, волейбол, бадминтон и чамбара. Осенью бесплатно добавят гольф.
48 новых трасс для Mario Kart 8 Deluxe
Аркадная гонка продолжает продаваться какими-то невероятными тиражами, поэтому в Nintendo решили выпустить множество дополнений для неё — разработчики анонсировали масштабный сезонный абонемент, куда войдёт целых 48 новых трасс (большинство — ремейки треков из прошлых частей). Их будут выпускать вплоть до конца 2023 года. Поэтому ждать девятую Mario Kart раньше 2024-го точно не стоит.
Mario Strikers: Battle League Football
Футбольная аркада с героями вселенной Марио возвращается. Обещают соревнования формата «пять на пять», систему экипировки с влиянием на поведение персонажей, уникальные умения и возможность создавать собственные клубы — туда можно пригласить до 20 друзей. Релиз 25 июня.
Анонсы одной строкой
- Wii-версия Star Wars: The Force Unleashed выйдет 20 апреля на Nintendo Switch;
- No Man's Sky выйдет летом на Nintendo Switch;
- Portal и Portal 2 до конца года выйдут на Nintendo Switch;
- Klonoa и её сиквел выйдут 7 июля на Nintendo Switch. Позже на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК;
- EarthBound и EarthBound Beginnings сегодня добавят в Switch Online;
- для Metroid Dread сегодня выйдет патч с двумя новыми уровнями сложности (очень лёгким и очень сложным), а в апреле появится режим с убийством боссов.
- анонсирован ремейк Live a Live.
Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition
Культовую jRPG перевыпустят уже 7 апреля на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Kirby the Forgotten Land
Разработчики показали бездонный режим, благодаря чему Кирби можно обрести новые умения.
Fire Emblem Warriors: Three Hopes
24 июня выйдет новая мусоу по Fire Emblem. Теперь во вселенной Three Houses.
Splatoon 3
Nintendo показала новый кооперативный режим для третьей части, где предстоит отражать волны врагов.
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