Режиссер экранизации Uncharted работает над адаптацией Jak and Daxter

Режиссёр «Анчартед: На картах не значится» Рубен Фляйшер рассказал о работе над экранизацией другой игры Naughty Dog — серии Jak and Daxter. Он не уточнил, чем именно станет адаптация: фильмом, сериалом или мультипликационной картиной. Вполне возможно, в данный момент именно это он и обсуждает с Sony и предлагает свои идеи.

Jak and Daxter — серия приключенческих платформеров от создателей Uncharted, Crash Bandicoot и The Last of Us. Главные герои путешествовали по необычной планете, пытаясь раскрыть тайны вымершей расы. Последняя на данный момент игра в серии, The Lost Frontier, вышла в 2009 году.

Примечательно, что ранее о своём желании сыграть в экранизации Jak and Daxter объявил Том Холланд. Если Sony одобрит проект, он может вновь поработать вместе с Рубеном Фляйшером.

Премьера «Анчартед: На картах не значится» состоялась 10 февраля во всех кинотеатрах страны.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!