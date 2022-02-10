Режиссер экранизации Uncharted работает над адаптацией Jak and Daxter

Режиссёр «Анчартед: На картах не значится» Рубен Фляйшер рассказал о работе над экранизацией другой игры Naughty Dog — серии Jak and Daxter. Он не уточнил, чем именно станет адаптация: фильмом, сериалом или мультипликационной картиной. Вполне возможно, в данный момент именно это он и обсуждает с Sony и предлагает свои идеи.
Jak and Daxter — серия приключенческих платформеров от создателей Uncharted, Crash Bandicoot и The Last of Us. Главные герои путешествовали по необычной планете, пытаясь раскрыть тайны вымершей расы. Последняя на данный момент игра в серии, The Lost Frontier, вышла в 2009 году.
Примечательно, что ранее о своём желании сыграть в экранизации Jak and Daxter объявил Том Холланд. Если Sony одобрит проект, он может вновь поработать вместе с Рубеном Фляйшером.
Премьера «Анчартед: На картах не значится» состоялась 10 февраля во всех кинотеатрах страны.
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