Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссер экранизации Uncharted работает над адаптацией Jak and Daxter

Режиссер экранизации Uncharted работает над адаптацией Jak and Daxter
Комментарии

Режиссёр «Анчартед: На картах не значится» Рубен Фляйшер рассказал о работе над экранизацией другой игры Naughty Dog — серии Jak and Daxter. Он не уточнил, чем именно станет адаптация: фильмом, сериалом или мультипликационной картиной. Вполне возможно, в данный момент именно это он и обсуждает с Sony и предлагает свои идеи.

Jak and Daxter — серия приключенческих платформеров от создателей Uncharted, Crash Bandicoot и The Last of Us. Главные герои путешествовали по необычной планете, пытаясь раскрыть тайны вымершей расы. Последняя на данный момент игра в серии, The Lost Frontier, вышла в 2009 году.

Сериал «Книга Бобы Фетта» закончился. А где вообще был главный герой? Сериал «Книга Бобы Фетта» закончился. А где вообще был главный герой?

Примечательно, что ранее о своём желании сыграть в экранизации Jak and Daxter объявил Том Холланд. Если Sony одобрит проект, он может вновь поработать вместе с Рубеном Фляйшером.

Премьера «Анчартед: На картах не значится» состоялась 10 февраля во всех кинотеатрах страны.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022