Права на фильмы и игры по «Властелину колец» и «Хоббиту» выставят на продажу

По данным Variety, компания Сола Зэнца готовится выставить на аукцион свой пакет прав на произведения Джона Р. Р. Толкина. Сюда входят лицензии на выпуск фильмов, компьютерных и настольных игр, сувенирной продукции и даже проведение тематических концертов по «Властелину колец» и «Хоббиту». Компании также принадлежат права на названия произведений и имена персонажей.

Variety отмечает, что Zaentz Co. не случайно выставляет права на продажу именно в 2022 году, когда выйдет сериал по «Властелину колец» от Amazon. Согласно приблизительным оценкам, стоимость полного пакета прав составит не менее $ 2 млрд. Считается, что покупателем станет именно Amazon, обладающая должными ресурсами и потенциалом на создание новых произведений по вселенной.

После выпуска трилогии «Властелин колец» от Питера Джексона правами на видеоигры по франшизе обладала студия Electronic Arts. До конца 2009 года компания выпустила множество различных проектов: от культовых стратегий (Battle for Middle-Earth) до JRPG (The Third Age). Затем за создание игр взялась Warner Bros., выпустив дилогию Shadow Of и кооперативный боевик War in the North. В ближайшее время должен выйти The Lord of The Rings: Gollum, посвящённый Голлуму, разработкой занимается Daedalic Entertainment.

