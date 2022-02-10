В диаблоид Minecraft Dungeons сыграло уже 15 миллионов человек

Экшен в стиле Diablo — Minecraft Dungeons — продолжает бить собственные рекорды. С релиза в мае 2020 года в проект сыграло уже более 15 млн человек. Об этом разработчики игры сообщили в соцсетях.

Примерно год назад авторы отчитывались о 10 млн игроков, так что проект показывает отличные результаты и стабильный рост пользователей. Кстати, в данный момент в игре проходит ивент Festival of Frost со множеством испытаний и наград. Он продлится до 22 февраля включительно.

Minecraft Dungeons доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Также проект с первого дня находится в сервисе Game Pass.

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