Battlefield 2042 потеряла более 96% аудитории в Steam за три месяца после релиза

Из скандальной Battlefield 2042 продолжают уходить игроки. Согласно данным Steamdb, аудитория проекта в магазине Valve уменьшается с каждым днём. На старте 19 ноября в проект играло около 105 тысяч человек, а 9 февраля в игру зашёл всего лишь 3531 игрок. Таким образом, Battlefield 2042 растеряла уже более 96% своей аудитории в Steam. Неясно, какая ситуация на других платформах, но вряд ли она сильно отличается от данных сервиса Valve.

Судя по всему, геймеры совсем потеряли веру в игру и не смогли смириться с ужасным техническим состоянием шутера. Ранее DICE заявила, что новый контент появится в игре только летом 2022 года — спустя 7 месяцев после выхода проекта. К тому времени из Battlefield 2042 могут сбежать даже самые ярые фанаты серии, так что EA точно нужно что-то придумать, иначе она рискует растерять популярность некогда культовой военной франшизы.

Ситуация настолько катастрофическая, что петиция по возврату денежных средств за игру набрала уже более 100 тысяч подписей всего за несколько недель. По слухам, ЕА раздумывает над переводом либо всей Battlefield 2042, либо некоторых её режимов на бесплатную основу.

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