Количество подписчиков сервиса Disney+ превысило 130 млн

Disney подвела итоги прошлого года — количество подписчиков онлайн-кинотеатра Disney+ превысило 130 миллионов. За финансовый квартал сервис добавил ещё 11,8 млн зрителей, хотя аналитики прогнозировали около 7,3 млн.

Выручка за квартал составила $ 21,8 млрд, в то время как ожидалось только $ 18,7 млрд. По словам главы Disney Боба Чапека, росту доходов помогло восстановление тематических парков, выручка от которых в последние годы сильно уменьшилась из-за пандемии. После объявления финансовых показателей акции компании сразу же выросли на 8%.

Disney заявила, что продолжит инвестировать фильмы и сериалы для Disney+ — ближайшим шоу онлайн-кинотеатра станет «Лунный Рыцарь» с Оскаром Айзеком. Тем временем сервис всё ещё недоступен в России, хотя недавно расширился аж на 42 страны.

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