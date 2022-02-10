Количество подписчиков сервиса Disney+ превысило 130 млн

Disney подвела итоги прошлого года — количество подписчиков онлайн-кинотеатра Disney+ превысило 130 миллионов. За финансовый квартал сервис добавил ещё 11,8 млн зрителей, хотя аналитики прогнозировали около 7,3 млн.
Выручка за квартал составила $ 21,8 млрд, в то время как ожидалось только $ 18,7 млрд. По словам главы Disney Боба Чапека, росту доходов помогло восстановление тематических парков, выручка от которых в последние годы сильно уменьшилась из-за пандемии. После объявления финансовых показателей акции компании сразу же выросли на 8%.
Disney заявила, что продолжит инвестировать фильмы и сериалы для Disney+ — ближайшим шоу онлайн-кинотеатра станет «Лунный Рыцарь» с Оскаром Айзеком. Тем временем сервис всё ещё недоступен в России, хотя недавно расширился аж на 42 страны.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 февраля 2022
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:53
-
08:26
-
02:11
-
00:55
-
00:05
- 9 февраля 2022
-
22:07
-
21:09
-
20:18
-
19:34
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:06
-
17:36
-
17:07
-
16:46
-
15:37
-
14:34
-
14:25
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:08
-
12:26
-
11:53
-
11:22
-
10:52
-
10:24
-
09:54
-
09:27
-
08:55