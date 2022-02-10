Видео: Red Dead Redemption 2 запустили на компьютере 10-летней давности

Многие игроки на ПК продолжают играть в игры на устаревшиих сборках с самыми низкими графическими настройками и кучей ограничений. Так, пользователь Reddit под ником Adeno показал, как выглядит Red Dead Redemption 2 на компьютере 10-летней давности.

Автор записал одну из кат-сцен в игре: в ней Артур общается с другим персонажем в открытом мире. При этом у него постоянно выпучиваются глаза, высовывается язык и мигает лицо. На заднем плане можно увидеть мерцание света на улице и прочие графические артефакты. Судя по всему, именно так с тяжеловесным проектом справляются процессор Intel Core i7 3770 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 660.

Пользователи в комментариях поразились, как можно играть в шедевральную игру с таким количеством визуальных багов. Судя по всему, у геймера попросту нет возможности обновить конфигурацию из-за дефицита видеокарт. Так или иначе, теперь мы точно знаем, что в RDR 2 можно поиграть на ПК даже с комплектующими 2012 года.

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