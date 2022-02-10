Sony впервые показала геймплей Horizon Forbidden West на PS4

До релиза долгожданной Horizon Forbidden West остаётся совсем немного, и Sony наконец решила показать геймплей проекта на обычной PS4. Ранее компания демонстрировала игровой процесс только на более мощных консолях — PS4 Pro и PS5.
В небольшом ролике Элой неспешно передвигается по очень красивому игровому миру — особенных графических проблем игроки не обнаружили. Некоторые пользователи отметили, что геймплей как будто специально записан в самой простой ситуации: без битв с роботами и с одним неигровым персонажем в кадре. Геймеры опасаются, что во время ожесточённых сражений консоль всё-таки не сможет удерживать стабильные 30 кадров в секунду. Так это или нет — узнаем совсем скоро.
Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее издание IGN поделилось своими впечатлениями после длительной игровой сессии. Редакторы остались под большим впечатлением и назвали Forbidden West значительным скачком после первой части.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 февраля 2022
-
12:48
-
12:27
-
11:57
-
11:26
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:53
-
08:26
-
02:11
-
00:55
-
00:05
- 9 февраля 2022
-
22:07
-
21:09
-
20:18
-
19:34
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:06
-
17:36
-
17:07
-
16:46
-
15:37
-
14:34
-
14:25
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:08
-
12:26
-
11:53
-
11:22
-
10:52