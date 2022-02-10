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Sony впервые показала геймплей Horizon Forbidden West на PS4

Sony впервые показала геймплей Horizon Forbidden West на PS4
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До релиза долгожданной Horizon Forbidden West остаётся совсем немного, и Sony наконец решила показать геймплей проекта на обычной PS4. Ранее компания демонстрировала игровой процесс только на более мощных консолях — PS4 Pro и PS5.

В небольшом ролике Элой неспешно передвигается по очень красивому игровому миру — особенных графических проблем игроки не обнаружили. Некоторые пользователи отметили, что геймплей как будто специально записан в самой простой ситуации: без битв с роботами и с одним неигровым персонажем в кадре. Геймеры опасаются, что во время ожесточённых сражений консоль всё-таки не сможет удерживать стабильные 30 кадров в секунду. Так это или нет — узнаем совсем скоро.

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее издание IGN поделилось своими впечатлениями после длительной игровой сессии. Редакторы остались под большим впечатлением и назвали Forbidden West значительным скачком после первой части.

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