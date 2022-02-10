Новый сезон Apex Legends привлёк рекордную аудиторию в Steam

9 февраля в Apex Legends стартовал 12-ый сезон поддержки. Разработчики добавили в игру нового персонажа Безумную Мэгги, обновили карту Олимп и ввели режим «Контроль» с матчами 9 на 9. Также авторы начали раздавать подарки в честь дня рождения игры — игроки получили в своё распоряжение Октейн и несколько тематических наборов.

Пользователи встретили обновление с большим энтузиазмом. Пиковый онлайн проекта в Steam достиг рекордного показателя в 392 998 человек — это почти на 63 тысячи больше предыдущего лучшего результата. Вполне возможно, в ближайшие выходные шутер покажет ещё более впечатляющие цифры.

15 февраля авторы раздадут персонажа Ваттсон, а 22 февраля — Октейн. С каждой раздачей авторы также продолжат радовать игроков тематическими наборами.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4 и Xbox One. В ближайшее время должны появиться некстген-версии для PS5 и Xbox Series.

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