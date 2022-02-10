В России отказались выпускать новое DLC для The Sims 4. Там есть ЛГБТ-темы
Поделиться
Недавно авторы The Sims 4 из студии Maxis анонсировали дополнение «Свадебные истории». Из-за возможности создать однополый брак расширение в России не выйдет.
Информацию сообщила сама Electronic Arts на официальном сайте. По словам компании, она хочет дать игрокам полную свободу и возможность создавать любые истории.
В процессе создания набора и разработки сюжетной линии мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира — так, как мы её представляем. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений.
Дополнение «Свадебные истории» станет доступно в других странах 17 февраля.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
14:15
-
14:05
-
13:32
-
12:48
-
12:27
-
11:57
-
11:26
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:53
-
08:26
-
02:11
-
00:55
-
00:05
- 9 февраля 2022
-
22:07
-
21:09
-
20:18
-
19:34
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:06
-
17:36
-
17:07
-
16:46
-
15:37
-
14:34
-
14:25
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:08
-
12:26
Партнерский контент