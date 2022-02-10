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В России отказались выпускать новое DLC для The Sims 4. Там есть ЛГБТ-темы

В России отказались выпускать новое DLC для The Sims 4. Там есть ЛГБТ-темы
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Недавно авторы The Sims 4 из студии Maxis анонсировали дополнение «Свадебные истории». Из-за возможности создать однополый брак расширение в России не выйдет.

Информацию сообщила сама Electronic Arts на официальном сайте. По словам компании, она хочет дать игрокам полную свободу и возможность создавать любые истории.

В процессе создания набора и разработки сюжетной линии мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира — так, как мы её представляем. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений.
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Дополнение «Свадебные истории» станет доступно в других странах 17 февраля.

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