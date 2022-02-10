В сложнейшей Sifu нашли способ убийства сильных врагов с одного удара

Хардкорный файтинг про восточные единоборства Sifu стал настоящим испытанием для многих игроков и критиков. Чтобы как-то облегчить себе прохождение, геймеры ищут способы по лёгкому устранению противников. Редактор PC Gamer Тайлер Вайлд нашёл один из них. Если приобрести навык «Заряженный бэкфист» и найти любое холодное оружие, то можно убить любого противника буквально с одного удара — конечно же, за исключением боссов.
Автор советует использовать данный способ только в крайнем случае — например, для победы над элитным врагом. Дело в том, что после применения «Заряженного бэкфиста» оружие тут же сломается. Соответственно, лучше всего использовать способность, когда чувствуете, что меч уже на грани поломки.
Кстати, у нас есть гайд по Sifu, с помощью которого можно сэкономить себе множество нервных клеток. Пользуйтесь нашими советами, если с прохождением экшена возникают трудности.
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