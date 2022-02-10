Петиция с требованием вернуть деньги за Battlefield 2042 резко стала очень популярной

Спустя три месяца после релиза Battlefield 2042 всё ещё страдает от множества технических проблем и отсутствия контента. Около месяца назад игроки создали петицию с требованием вернуть деньги за игру, приводя в пример ужасное состояние игры и ложную рекламу. СМИ и геймеры обратили внимание на неё совсем недавно, и буквально за несколько дней обращение подписало огромное число человек.

Та самая петиция

В данный момент число негодующих игроков перевалило отметку в 109 тысяч пользователей. В комментариях игроки отмечают, что они были обмануты, ведь разработчики и издательство «обещали лучшую часть Battlefield в серии». А получили они проект, который играется хуже третьей части, вышедшей больше 10 лет назад. В скором времени EA будет просто обязана ответить на претензии игроков, ведь их число стремительно увеличивается с каждым днём.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тем временем аудитория игры в Steam уменьшилась на 96% спустя всего лишь три месяца после релиза.

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