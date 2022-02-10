Базз Лайтер стал Думслеером на фанатском постере

8 февраля вышел полноценный трейлер мультфильма «Базз Лайтер». Вместе с этим создатели картины опубликовали постер, который уже расхватали на мемы.
На постере Базз расположен на взлётной полосе, тон изображения в целом мрачный. Именно эта деталь и стала основной в мемах. Так, например, пользователь Reddit под ником Humide_Chan показал забавную работу.
На ней изображён Базз Лайтер в виде Думслеера из перезапуска DOOM. Примечательно, что стоит космический рейнджер на трупах демонов.
В комментариях аудитория тепло приняла работу. Кто-то всерьёз заявил, что хотел бы мод, в котором Думслеера заменят Баззом Лайтером. Получилось бы как минимум необычно.
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