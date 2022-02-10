На PS4 и PS5 в честь 14 февраля мультиплеер станет бесплатным
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На своём официальном сайте Sony объявила о проведении специальной акции в честь Дня святого Валентина. С 12 по 14 февраля владельцы PS4 и PS5 могут сыграть в онлайновые игры без подписки PS Plus.
Главное условие — наличие игры в библиотеке. Например, можно бесплатно поиграть в сетевой режим Call of Duty: Vanguard, Rainbow Six: Siege, FIFA 22, Battlefield 2042 и других тайтлов. Вам просто нужно установить игру и зайти в онлайн.
Подобное уже проходило ранее. Вероятно, такая акция станет ежегодной. 9 февраля в PS Store началась распродажа дополнений. На скидки попали многие DLC к известным играм.
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