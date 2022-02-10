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Популярная стримерша Pokimane разыграет автомобиль Tesla на Twitch

Популярная стримерша Pokimane разыграет автомобиль Tesla на Twitch
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Одна из самых популярных Twitch-стримерш с 8,9 млн фолловеров Иман Pokimane Анис объявила о розыгрыше автомобиля Tesla в честь заключения нового контракта с площадкой. Правила девушка сообщит позже.

Сегодня я хотела объявить, на какой платформе буду вести трансляции. Но вместо того чтобы тратить деньги на съёмку видео об этом, я взяла эти деньги и купила Tesla, которая достанется одному из вас!

Ранее Pokimane ответила на критику в свою сторону. Она обсудила хейтеров, которые отрицательно высказываются о внешнем виде девушки — в частности, критикуют её глубокое декольте. Стримерша считает, что недовольные будут всегда, что бы ты ни делал.

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