Умелец смастерил неудобную клавиатуру с хаотичным расположением букв

Автор канала Foone Turing опубликовал видео, в котором показал своё изобретение. Такую клавиатуру энтузиаст сконструировал с использованием алгоритма 2D-физики.

Устройство примечательно тем, что оно отличается от привычной для всех клавиатуры, в котором буквы расположены в строгом порядке. На видео показано, как создатель устройства вводит сообщение для публикации в Twitter. На написание такого короткого текста ушло шесть минут.

Все клавиши присоединены к печатной плате, а её саму создатель подключает к другим устройствам. Ножки сделаны с помощью маленьких нейлоновых гаек и болтов. В ролике также заметно, что ввод клавиш работает без задержки. Foone Turing выложил фотографию с преображённой клавиатурой.

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