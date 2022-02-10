Создатели Motorstorm и DriveClub помогают делать новую Need for Speed

Студия Codemasters Cheshire помогает Criterion в разработке новой Need for Speed, которая должна выйти этой осенью. Об этом сообщает инсайдер Том Хендерсон.
У команды Codemasters Cheshire интересная история: она сформирована из выходцев студии Evolution, которая для Sony сделала две отличные гоночные серии — Motorstorm и DriveClub. Однако последняя не добилась нужного успеха, поэтому её закрыли, но разработчиков в полном составе забрала к себе Codemasters. Для неё они сделали Onrush — она оказалась провальной и студию переформировали в Codemasters Cheshire. Она уже делала DIRT 5 и, похоже, теперь помогает с Need for Speed.
О новой NFS известно мало: изначально гонка должна была выйти прошлой осенью, однако проект временно заморозили, а разработчиков из Criterion отправили помогать DICE с Battlefield 2042. Летом 2020 года публике показывали пару футажей из новой части.
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