Появились первые кадры сериала по «Властелину колец»
Поделиться
10 февраля внезапно появились кадры сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти». Издание Vanity Fair выложило более 10 изображений.
На кадры попали различные персонажи. По этим кадрам можно понять примерный стиль шоу и посмотреть на образы героев. Разнообразие рас точно будет. На фото есть эльфы, гномы, люди и другие. Также есть моменты прямо со съёмок.
Сюжет сериала развернётся за тысячи лет до событий «Властелина колец» и «Хоббита». Авторы приготовили для зрителей новую главу в культовой вселенной. Если всё пойдёт по плану, то премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
17:17
-
16:57
-
16:42
-
16:39
-
16:19
-
15:43
-
15:41
-
14:58
-
14:54
-
14:15
-
14:05
-
13:32
-
12:48
-
12:27
-
11:57
-
11:26
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:53
-
08:26
-
02:11
-
00:55
-
00:05
- 9 февраля 2022
-
22:07
-
21:09
-
20:18
-
19:34
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:06
-
17:36
-
17:07
Партнерский контент