Появились первые кадры сериала по «Властелину колец»

10 февраля внезапно появились кадры сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти». Издание Vanity Fair выложило более 10 изображений.

На кадры попали различные персонажи. По этим кадрам можно понять примерный стиль шоу и посмотреть на образы героев. Разнообразие рас точно будет. На фото есть эльфы, гномы, люди и другие. Также есть моменты прямо со съёмок.

Сюжет сериала развернётся за тысячи лет до событий «Властелина колец» и «Хоббита». Авторы приготовили для зрителей новую главу в культовой вселенной. Если всё пойдёт по плану, то премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года.

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