Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые кадры сериала по «Властелину колец»

Появились первые кадры сериала по «Властелину колец»
Комментарии

10 февраля внезапно появились кадры сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти». Издание Vanity Fair выложило более 10 изображений.

На кадры попали различные персонажи. По этим кадрам можно понять примерный стиль шоу и посмотреть на образы героев. Разнообразие рас точно будет. На фото есть эльфы, гномы, люди и другие. Также есть моменты прямо со съёмок.

Сюжет сериала развернётся за тысячи лет до событий «Властелина колец» и «Хоббита». Авторы приготовили для зрителей новую главу в культовой вселенной. Если всё пойдёт по плану, то премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022