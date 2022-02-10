Тоби Магуайр и Том Холланд поддержали Эндрю Гарфилда в погоне за «Оскаром»
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8 февраля стало известно, что Эндрю Гарфилда выдвинули в номинанты премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Тик-так… БУМ!»
Актёр стал гостем свежего выпуска подкаста Happy Sad Confused. Он рассказал, что Тоби Магуайр и Том Холланд сразу же поздравили его и пожелали удачи. Гарфилд назвал их «братьями-пауками».
Братья-пауки были особенно активны! Если честно, они меня очень, очень сильно поддерживают.
Магуайра, Гарфилда и Холланда можно было увидеть вместе в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». В картине они стали напарниками и вместе сражались против злодеев.
Премьера картины в цифровом виде состоится 28 февраля. В этот же день блокбастер выйдет в онлайн-кинотеатрах.
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