Розыгрыш: выиграйте Sifu для ПК, PS4 или PS5

На днях вышла хардкорная Sifu, которая быстро привлекла к себе много внимания из-за местами невероятной сложности. Умирать приходится часто, а после каждой смерти главный герой стареет. Иногда приходится начинать прохождение с самого начала.

Мы с разработчиками из Sloclap решили разыграть две копии экшена — одну на ПК, одну на PlayStation (PS4 и PS5). Для участия надо присоединиться к нашему каналу в Telegram, нажать кнопку «Участвовать» и ждать итогов розыгрыша через несколько дней. Победителей объявим уже 14 февраля в 20:00 мск.

Sifu вышла на ПК, PS4 и PS5. Мы уже успели пройти её — нам игра понравилось, хотя вопросы к честности сложности и балансу всё же возникали. В целом критики встретили экшен тепло: на агрегаторах около 80 баллов.