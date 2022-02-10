Онлайн Battlefield 5 резко растёт. В него играют в 10 раз больше, чем в Battlefield 2042

Сегодня мы уже рассказывали, что онлайн Battlefield 2042 рухнул до 3531 человека в Steam — шутер за три месяца с релиза потерял 96% своей аудитории. Однако ирония заключается в том, что на фоне этого начали расти показатели Battlefield 5 — по крайней мере, в Steam.
Весь январь средний пиковый онлайн пятой части оставался на отметке в 20 тыс. человек, однако в начале февраля начался резкий рост — показатели за 24 часа составляют 31 590 человек. Фактически в шутер 2018 года играют почти в 10 раз больше, чем в недавнюю новинку.
Показатели Battlefield 2042 в Steam
Показатели Battlefield 5 в Steam
Подобные результаты поражают — новинка безостановочно теряет аудиторию, тогда как предыдущая часть активно набирает аудиторию. Забавно вспоминать времена, когда выходила Battlefield 5 — вокруг неё были одни скандалы, хотя многие из них оказались неоправданными (той же девушки с протезом в игре вообще никогда не было).
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