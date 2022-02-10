Новый трейлер Genshin Impact посвятили 5-звёздочной героине Яэ Мико
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Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo выложили трейлер нового пятизвёздочного персонажа Яэ Мико. Она появится в игре с выходом обновления 2.5.
Из ролика можно узнать историю Яэ Мико. Весь трейлер посвящён героине. Кадров игрового процесса нет, но зато стало известно, что Яэ Мико — кицунэ, дух лисы.
Яэ Мико любит оригинальные романы, сочный ароматный тофу, а также интересных и очаровательных людей. Ей по душе то, что развеивает скуку.
В обновлении 2.5 также появится новое сложное событие с исследованием Энканомии, сюжетные квесты для Райдэна Сёгуна и Яэ Мико и новые поля сражений с противниками.
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