Новый трейлер Genshin Impact посвятили 5-звёздочной героине Яэ Мико

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo выложили трейлер нового пятизвёздочного персонажа Яэ Мико. Она появится в игре с выходом обновления 2.5.

Из ролика можно узнать историю Яэ Мико. Весь трейлер посвящён героине. Кадров игрового процесса нет, но зато стало известно, что Яэ Мико — кицунэ, дух лисы.

Яэ Мико любит оригинальные романы, сочный ароматный тофу, а также интересных и очаровательных людей. Ей по душе то, что развеивает скуку.

В обновлении 2.5 также появится новое сложное событие с исследованием Энканомии, сюжетные квесты для Райдэна Сёгуна и Яэ Мико и новые поля сражений с противниками.

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