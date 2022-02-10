Вышел первый трейлер «Мира Юрского периода 3». Показали и актёров из старых фильмов

10 февраля Universal Pictures выложила первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство». В нём показали главных героев, персонажей двух предыдущих частей франшизы и множество динозавров.

Сюжет «Господства» завершит историю трилогии и откроет двери для новых приключений. Ранее продюсер картины рассказывал, что у Universal Pictures есть планы на франшизу в целом, так что «Миром Юрского периода 3» всё точно не закончится.

Главные роли исполнили Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Мамуду Ати, Джефф Голдблюм, Сэм Нил, Лора Дерн и другие. Режиссёром картины выступил Колин Треворроу.

Премьера «Мира Юрского периода: Господство» состоится 9 июня.

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