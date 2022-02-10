Sony добавила описание про бесплатный апгрейд Horizon Forbidden West

10 февраля издание VGC обратило внимание на страницу Horizon Forbidden West для PlayStation 4. Ранее на ней не указывалось, что апдейт до версии PS5 будет бесплатным, но Sony внесла обновление.

Теперь на странице помечено, что владельцы версии для PS4 смогут обновиться бесплатно. 7 февраля мы опубликовали гайд, как купить проект дешевле официальной цены. Раз информация подтвердилась, то теперь действительно выгоднее приобрести экшен за 4999 рублей, а не за 5499 рублей.

Недавно Sony показала первый геймплей Horizon Forbidden West с PlayStation 4. Появился ролик без нагруженных сцен, зато без падения кадров и проблем.

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PS4 и PS5.

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