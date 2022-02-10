Игроки похоронили Battlefield 2042. Electronic Arts обвинили в жадности

Судьбе Battlefield 2042 точно не позавидуешь. Разработчики разочаровали игровое сообщество ужасным качеством шутера. Кто-то даже называет игру главным провалом 2021 года.

Пользователь Reddit под ником Ironically__Swiss устроил Battlefield 2042 виртуальные похороны. Он взял скриншот из Call of Duty: Advanced Warfare с легендарным мемом «Press F to pay respects». Вместо персонажей игры он поставил военных из Battlefield, а в качестве покойного указал новую часть серии.

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Под записью набралось почти две тысячи комментариев. Люди в очередной раз обсуждают всю ситуацию и выясняют причины провала Battlefield 2042. Одни обвиняют Electronic Arts в чрезмерной жадности, другие выставляют виноватыми только DICE.

На самом деле серия Battlefield умерла ещё на Battlefield 3. Четвёртая часть была плохой, а про остальные я и говорить не хочу.

Жадность — это проблема. Большинство разработчиков AAA-игр просто не могут создать хорошую игру. Современная философия геймдизайна — мусор.

Несмотря на критику, DICE планирует поддерживать шутер и дальше. Первый сезон тайтла запустят летом 2022 года, а в марте Battlefield 2042 получит крупный патч.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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