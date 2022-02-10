Первый геймплей «Зари Рагнарёка» — крупного DLC для Assassin's Creed Valhalla
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Ubisoft показала первый геймплейный трейлер «Assassin's Creed Valhalla: Заря Рагнарёка». Это крупный аддон, рассчитанный примерно на 40 часов контента. Игрок возьмёт на себя роль Одина, обличие которого примерил Эйвор — главный герой оригинала. Богу предстоит остановить вселенский катаклизм, предсказанный в скандинавских мифах.
Ключевые особенности геймплея «Заря Рагнарёка»
- Игрок сможет поменять пол Одина в любой момент
- В качестве противников выступают Ётуны и огненные великаны
- Одину дадут новый предмет, с помощью которого можно воровать магические силы врагов
- С помощью способностей бог сможет быстро телепортироваться или превращаться в орла
- Помимо этого, персонаж может баффнуть себя силой огня или льда, получив новые навыки
- Появится больше видов оружия, которое можно улучшать у местных кузнецов
«Заря Рагнарёка» выйдет 10 марта. Assassin's Creed: Valhalla доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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