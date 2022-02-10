Первый геймплей «Зари Рагнарёка» — крупного DLC для Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft показала первый геймплейный трейлер «Assassin's Creed Valhalla: Заря Рагнарёка». Это крупный аддон, рассчитанный примерно на 40 часов контента. Игрок возьмёт на себя роль Одина, обличие которого примерил Эйвор — главный герой оригинала. Богу предстоит остановить вселенский катаклизм, предсказанный в скандинавских мифах.

Ключевые особенности геймплея «Заря Рагнарёка»

Игрок сможет поменять пол Одина в любой момент

В качестве противников выступают Ётуны и огненные великаны

Одину дадут новый предмет, с помощью которого можно воровать магические силы врагов

С помощью способностей бог сможет быстро телепортироваться или превращаться в орла

Помимо этого, персонаж может баффнуть себя силой огня или льда, получив новые навыки

Появится больше видов оружия, которое можно улучшать у местных кузнецов

«Заря Рагнарёка» выйдет 10 марта. Assassin's Creed: Valhalla доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.