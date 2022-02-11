Финальный сезон «Лучше звоните Солу» стартует в середине апреля

Телеканал AMC объявил, что заключительный, шестой сезон начнёт выходить уже 18 апреля — именно эту дату фанаты угадали по тизеру проекта. Его разделят на две части, как когда-то разделяли «Во все тяжкие». Однако перерыв в этот раз составит чуть больше месяца.

Первая часть сезона — с 18 апреля по 30 мая.

Вторая часть сезона — с 11 июля по 15 августа.

Всего в финальном сезоне будет 13 эпизодов, 7 из которых выйдут в первой его половине. Вместе с ним авторы выпустят три веб-шоу, посвящённых событиям сериала:

«Скользкий Джимми» — шестисерийный анимационный сериал о юности главного героя.

Четвёртый сезон «Видеоруководства для сотрудников» (первые три были посвящёны сети ресторанов Los Pollos Hermanos Густаво Фринга).

«Бар «У Купера» — история об артисте и посетителях его личного бара в Лос-Анджелесе.

Также в сети появились два кадра с шестого сезона — с Ким, Густаво и Майком.

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