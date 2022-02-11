Инсайдер раскрыл судьбу Dead Island 2. Зомби-экшен готовят к релизу

Dead Island 2 анонсировали в 2014 году. За разработку отвечали авторы оригинала — студия Techland. События должны были развернуться в Калифорнии, в которой бóльшая часть населения превратилась в зомби. Однако затем студия переключилась на создание Dying Light, передав разработку Yager Development — авторам Spec Ops: The Line. Проект угодил в производственный ад, в 2019 году попав в руки уже третьему разработчику — Dambuster Studios. Они известны своей Homefront: The Revolution. Об игре ничего не было известно вот уже 3 года, однако это скоро может измениться.

По данным известного инсайдера Тома Хендерсона, проект уже почти готов и близок к полноценному показу. С ним поделились некоторыми подробностями тестеры, которые мы кратко перечислим:

зомби-апокалипсис начнётся из-за вспышки вируса в самолёте, который в итоге терпит крушение в Лос-Анджелесе. Главный герой — один из пассажиров, переживший первую атаку мертвецов и само крушение;

самолёт падает где-то в Калифорнии — персонажу предстоит добыть себе оружие, обыскать особняки и не попасться зомби на глаза. По словам источников, открытый мир игры будет состоять из трёх крупных локаций: Лос-Анджелес, Сан-Франциско и неназванной третьей;

Тестеры отмечают, что играется Dead Island 2 хорошо, а боевые механики оригинала сильно улучшили. Дата выхода намечена на конец 2022 года, однако её могут передвинуть на начало 2023 года.

Ранее Хендерсон уже сообщал достоверную информацию о Call of Duty, Battlefield и других франшизах, так что всё вышенаписанное, скорее всего, близко к правде. Так это или нет, узнаем уже в ближайшие месяцы.

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