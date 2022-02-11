Инсайдер раскрыл судьбу Dead Island 2. Зомби-экшен готовят к релизу

Dead Island 2 анонсировали в 2014 году. За разработку отвечали авторы оригинала — студия Techland. События должны были развернуться в Калифорнии, в которой бóльшая часть населения превратилась в зомби. Однако затем студия переключилась на создание Dying Light, передав разработку Yager Development — авторам Spec Ops: The Line. Проект угодил в производственный ад, в 2019 году попав в руки уже третьему разработчику — Dambuster Studios. Они известны своей Homefront: The Revolution. Об игре ничего не было известно вот уже 3 года, однако это скоро может измениться.
По данным известного инсайдера Тома Хендерсона, проект уже почти готов и близок к полноценному показу. С ним поделились некоторыми подробностями тестеры, которые мы кратко перечислим:
- зомби-апокалипсис начнётся из-за вспышки вируса в самолёте, который в итоге терпит крушение в Лос-Анджелесе. Главный герой — один из пассажиров, переживший первую атаку мертвецов и само крушение;
- самолёт падает где-то в Калифорнии — персонажу предстоит добыть себе оружие, обыскать особняки и не попасться зомби на глаза. По словам источников, открытый мир игры будет состоять из трёх крупных локаций: Лос-Анджелес, Сан-Франциско и неназванной третьей;
- Тестеры отмечают, что играется Dead Island 2 хорошо, а боевые механики оригинала сильно улучшили. Дата выхода намечена на конец 2022 года, однако её могут передвинуть на начало 2023 года.
Ранее Хендерсон уже сообщал достоверную информацию о Call of Duty, Battlefield и других франшизах, так что всё вышенаписанное, скорее всего, близко к правде. Так это или нет, узнаем уже в ближайшие месяцы.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 февраля 2022
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:48
-
03:38
- 10 февраля 2022
-
20:11
-
19:56
-
19:11
-
19:01
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:42
-
16:39
-
16:19
-
15:43
-
15:41
-
14:58
-
14:54
-
14:15
-
14:05
-
13:32
-
12:48
-
12:27
-
11:57
-
11:26
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:53
-
08:26
-
02:11
-
00:55