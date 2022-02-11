Разработчики Horizon Forbidden West рассказали о настройках доступности в игре
Поделиться
Релиз Horizon Forbidden West всё ближе, и авторы продолжают делиться новыми деталями игры. Новую запись в блоге они посвятили специальным возможностям, благодаря которым проект Guerrilla Games станет доступен более широкой аудитории.
- В Forbidden West появится детальная настройка субтитров: от цвета и фона до размера и языка. В меню игры можно будет найти записную книжку с полезной информацией о мире игры и советах по игре.
- Авторы сделали целых 5 уровней сложности: от очень простого с уменьшенным уроном и автоматическим подбором предметов до очень высокого с суровыми сражениями, которые проверят Элой на прочность.
- В игре будут детальная настройка управления и режим для левшей. Кнопки различных действий также можно переназначить. Авторы введут режим помощника, добавляющий в игру второй контроллер с зеркальной раскладкой кнопок. Для этого понадобятся ещё один геймпад и другая учётная запись.
- Целиться из лука можно будет с помощью гироскопа и акселерометра, встроенных в DualSense. Адаптивные триггеры и вибрация геймпада полностью настраиваемы: их можно как чуть скорректировать, так и вовсе отключить.
- Во время сражений игроки смогут воспользоваться помощью при прицеливании и замедлить время при выборе оружия. Также в Forbidden West можно включить функции автоускорения, автоисцеления и автоактивации щит-крыла при падениях с большой высоты.
- Разработчики отдельно отметили пункты по отключению размытия в движении, тряски камеры и других потенциально неприятных для глаза и ушей эффектов.
Horizon Forbidden West поступит в продажу 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее авторы впервые показали геймплей на консоли предыдущего поколения.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
11:28
-
10:56
-
10:25
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:48
-
03:38
- 10 февраля 2022
-
20:11
-
19:56
-
19:11
-
19:01
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:42
-
16:39
-
16:19
-
15:43
-
15:41
-
14:58
-
14:54
-
14:15
-
14:05
-
13:32
-
12:48
-
12:27
-
11:57
-
11:26
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:53
Партнерский контент