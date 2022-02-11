Разработчики Horizon Forbidden West рассказали о настройках доступности в игре

Релиз Horizon Forbidden West всё ближе, и авторы продолжают делиться новыми деталями игры. Новую запись в блоге они посвятили специальным возможностям, благодаря которым проект Guerrilla Games станет доступен более широкой аудитории.

В Forbidden West появится детальная настройка субтитров : от цвета и фона до размера и языка. В меню игры можно будет найти записную книжку с полезной информацией о мире игры и советах по игре.

: от цвета и фона до размера и языка. В меню игры можно будет найти записную книжку с полезной информацией о мире игры и советах по игре. Авторы сделали целых 5 уровней сложности : от очень простого с уменьшенным уроном и автоматическим подбором предметов до очень высокого с суровыми сражениями, которые проверят Элой на прочность.

: от очень простого с уменьшенным уроном и автоматическим подбором предметов до очень высокого с суровыми сражениями, которые проверят Элой на прочность. В игре будут детальная настройка управления и режим для левшей . Кнопки различных действий также можно переназначить. Авторы введут режим помощника, добавляющий в игру второй контроллер с зеркальной раскладкой кнопок. Для этого понадобятся ещё один геймпад и другая учётная запись.

и . Кнопки различных действий также можно переназначить. Авторы введут режим помощника, добавляющий в игру второй контроллер с зеркальной раскладкой кнопок. Для этого понадобятся ещё один геймпад и другая учётная запись. Целиться из лука можно будет с помощью гироскопа и акселерометра, встроенных в DualSense. Адаптивные триггеры и вибрация геймпада полностью настраиваемы: их можно как чуть скорректировать, так и вовсе отключить.

Во время сражений игроки смогут воспользоваться помощью при прицеливании и замедлить время при выборе оружия. Также в Forbidden West можно включить функции автоускорения, автоисцеления и автоактивации щит-крыла при падениях с большой высоты.

и замедлить время при выборе оружия. Также в Forbidden West можно включить функции автоускорения, автоисцеления и автоактивации щит-крыла при падениях с большой высоты. Разработчики отдельно отметили пункты по отключению размытия в движении, тряски камеры и других потенциально неприятных для глаза и ушей эффектов.

Horizon Forbidden West поступит в продажу 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее авторы впервые показали геймплей на консоли предыдущего поколения.

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