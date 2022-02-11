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Взломщика Nintendo Switch Гэри Боузера приговорили к 40 месяцам тюрьмы

Взломщика Nintendo Switch Гэри Боузера приговорили к 40 месяцам тюрьмы
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Весной 2021 года на группу хакеров Team Xecuter завели уголовное дело. По версии следствия, программисты долгие годы занималась изготовлением и распространением инструментов для взлома консолей Nintendo. Таким образом, пользователи по всему миру могли запускать пиратские игры и наносили ущерб компании. Примечательно это дело тем, что глава группировки — Гэри Боузер. Именно такую фамилию носит злейший враг Марио в серии игр про водопроводчика.

На днях прошёл суд в Вашингтоне, на котором 52-летний Боузер полностью признал свою вину. Теперь он обязан выплатить штраф в размере $ 14,5 млн и отсидеть в тюрьме 40 месяцев. Также доступ ко всем сайтам и проектам разработчика будет закрыт. О судьбе других хакеров не сообщается.

В своём заявлении Nintendo поблагодарила американские правоохранительные органы за пресечение уголовной деятельности, которая «многие годы наносила серьёзный ущерб не только ей, но и всей игровой индустрии».

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