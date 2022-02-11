Лягушки в Minecraft почему-то начали поедать всех животных

В начале 2022 года должно выйти крупное обновление версии 1.19 для Minecraft под названием Wild Update. Оно добавит грязевые блоки, болота, лодки и лягушек. С последними как раз и возникла проблема. В данный момент игроки могут принять участие в бета-тестировании обновления, и геймеры заметили кое-что странное. Лягушки каким-то образом проглатывают не только маленьких существ, но и коз, свиней и прочую крупную живность.
Как оказалось, всё дело в том, что разработчики добавили лягушкам возможность есть всё живое, чтобы протестировать анимации поедания. Видимо, кто-то просто забыл убрать эту настройку во время тестирования. Авторы обещают доработать лягушек уже в ближайшем бета-патче 1.18.10.27. А пока соцсети заполняются забавными видео, где одно безобидное земноводное уничтожает целые поселения.
Полноценный релиз Wild Update должен состояться в 2022 году. Авторы пока не уточняли точную дату выхода.
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