В Dying Light 2 нашли камеру от третьего лица

Игроки продолжают изучать возможности Dying Light 2. На днях пользователь tonton chainsaw выложил ролик, в котором он путешествует по Вилледору с камерой от третьего лица. Причём играет он не за Эйдена, а за Спайка — приятеля главного героя и персонажа из первой Dying Light.
Получить доступ к другой камере можно через консоль разработчика, доступ к которой открывается с помощью специального мода. Самое интересное, что игра от третьего лица выглядит вполне достойно. Необычно выглядят разве что некоторые замедления при прыжках и при ударах в ближнем бою. При желании так можно даже пройти всю игру.
Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК и консолях. Ранее в игре обнаружили отсылку к Cyberpunk 2077, полноценный велосипед и убийственный палец-пистолет.
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