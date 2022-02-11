В Dying Light 2 нашли камеру от третьего лица

Игроки продолжают изучать возможности Dying Light 2. На днях пользователь tonton chainsaw выложил ролик, в котором он путешествует по Вилледору с камерой от третьего лица. Причём играет он не за Эйдена, а за Спайка — приятеля главного героя и персонажа из первой Dying Light.

Получить доступ к другой камере можно через консоль разработчика, доступ к которой открывается с помощью специального мода. Самое интересное, что игра от третьего лица выглядит вполне достойно. Необычно выглядят разве что некоторые замедления при прыжках и при ударах в ближнем бою. При желании так можно даже пройти всю игру.

Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК и консолях. Ранее в игре обнаружили отсылку к Cyberpunk 2077, полноценный велосипед и убийственный палец-пистолет.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!