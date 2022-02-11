Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовала предзагрузка Horizon Forbidden West

Стартовала предзагрузка Horizon Forbidden West
Комментарии

Владельцы консолей PlayStation уже могут предзагрузить долгожданную Horizon Forbidden West. Игра займёт внушительные 90 ГБ на PS4 и 98 ГБ на PS5.

Horizon Forbidden West продолжает историю первой части. В центре сюжета снова оказывается Элой, которая стремится остановить очередной катаклизм. Главная героиня отправится на Запретный Запад, а если точнее — на Западное побережье США. Там она повстречает новые племена, которые ведут противоположный образ жизни.

Что нужно знать о Horizon Forbidden West до релиза Что нужно знать о Horizon Forbidden West до релиза

Ранее мы публиковали гайд, как купить игру дешевле официальной цены, так что обязательно воспользуйтесь им, если не хотите переплатить.

Horizon Forbidden West поступит в продажу 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее авторы рассказали о настройках доступности в игре.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022