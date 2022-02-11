Стартовала предзагрузка Horizon Forbidden West

Владельцы консолей PlayStation уже могут предзагрузить долгожданную Horizon Forbidden West. Игра займёт внушительные 90 ГБ на PS4 и 98 ГБ на PS5.

Horizon Forbidden West продолжает историю первой части. В центре сюжета снова оказывается Элой, которая стремится остановить очередной катаклизм. Главная героиня отправится на Запретный Запад, а если точнее — на Западное побережье США. Там она повстречает новые племена, которые ведут противоположный образ жизни.

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Horizon Forbidden West поступит в продажу 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее авторы рассказали о настройках доступности в игре.

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