Съёмки сериала про Асоку из «Звёздных войн» могут начаться в апреле

Издание Bespin Bulletin сообщило информацию про сериал «Асока». Если верить данным, полученным от источников, то съёмки шоу должны стартовать в апреле 2022 года.
Согласно информации, съёмочный процесс продлится до конца года с применением всех мер безопасности. Производство задержат только в случае проблем с COVID-19. Также причиной таких поздних съёмок считают начало производства третьего сезона «Мандалорца», которое стартует в марте.
Асока Тано появилась во втором сезоне «Мандалорца». Её сыграла Розарио Доусон, которую можно было недавно видеть в Dying Light 2 в роли Лоан. В шоу также должен появиться Хейден Кристенсен в образе Энакина Скайуокера.
Премьера «Асоки» запланирована на 2023 год.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 февраля 2022
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
13:41
-
13:40
-
13:27
-
12:55
-
12:27
-
11:56
-
11:28
-
10:56
-
10:25
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:48
-
03:38
- 10 февраля 2022
-
20:11
-
19:56
-
19:11
-
19:01
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:42
-
16:39
-
16:19
-
15:43
-
15:41
-
14:58
-
14:54
-
14:15
-
14:05
-
13:32