Съёмки сериала про Асоку из «Звёздных войн» могут начаться в апреле

Издание Bespin Bulletin сообщило информацию про сериал «Асока». Если верить данным, полученным от источников, то съёмки шоу должны стартовать в апреле 2022 года.

Согласно информации, съёмочный процесс продлится до конца года с применением всех мер безопасности. Производство задержат только в случае проблем с COVID-19. Также причиной таких поздних съёмок считают начало производства третьего сезона «Мандалорца», которое стартует в марте.

Асока Тано появилась во втором сезоне «Мандалорца». Её сыграла Розарио Доусон, которую можно было недавно видеть в Dying Light 2 в роли Лоан. В шоу также должен появиться Хейден Кристенсен в образе Энакина Скайуокера.

Премьера «Асоки» запланирована на 2023 год.

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